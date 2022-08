Lola Lafon réhabilite Anne Frank

Quand tu écouteras cette chanson, Lola Lafon, Stock/Ma nuit au musée, 180 p., 19,50 €, ebook 13,99 €

Riche idée d’Alina Gurdiel, la collection « Ma nuit au musée » qui, en quatre ans et une douzaine de titres, a offert quelques grands moments de lecture, traversés d’interrogations fondamentales et d’une poésie née de la personnalité des auteurs et autrices (celles-ci en légère majorité) autant que des musées entrant en résonance avec qui passe, en un lieu révélateur, une nuit en solitaire.