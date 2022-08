Championnats européens: le K4 féminin sur 500 m éliminé en demie en kayak sprint

Le K4 féminin formé par Lize Broekx, Hermien Peters, Camille Dewaele et Amber Van Broekhoven, a terminé 6e de sa demi-finale sur 500 m, samedi matin, à l’Euro de kayak sprint, qui se déroule jusqu’à dimanche dans le cadre des Championnats européens multisports, à Munich. Seules les trois premières équipes rejoignaient la finale A, les autres étant éliminées. Les Belges terminent ainsi leur régate à la 12e place finale.

Dans l’unique série de la demi-finale, les Belges ont longtemps lutté avec l’Espagne pour la 2e place, mais n’ont pu accélérer lors du sprint final. L’Espagne par contre s’est envolée pour l’emporter en 1:36.656, devant la Slovaquie (1:36.740) et l’Ukraine (1:37.077). La Belgique a fini 6e, en 1:37.640, soit à plus de 5 dixièmes de seconde de la 3e place qualificative, juste derrière la Suède, 4e, et la République tchèque, 5e.