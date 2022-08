Mercato: un grand club anglais drague Maguire, un échange improbable pourrait avoir lieu

Cette fin de mercato en Angleterre devient complètement folle ! Ce n’est un secret pour personne : Chelsea et Manchester United ne sont pas encore satisfaits de leur effectif respectif et vont encore bouger, quitte à dépenser des fortunes.

De son côté, ManU est toujours empêtré avec Cristiano Ronaldo, lequel va probablement rester, et cherche des renforts en défense, au milieu et en attaque, pendant que les Blues veulent toujours un défenseur central et un attaquant.