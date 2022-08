Très mauvaise nouvelle pour Anderlecht: Adrien Trebel pourrait être absent quelques mois!

Les dernières informations n’étaient pas forcément rassurantes et cela pourrait malheureusement bien se confirmer. Selon le Nieuwsblad, la blessure à l’épaule d’Adrien Trebel est plus grave que prévue. Son absence pourrait être plus longue que ce qui avait été annoncé (non pas de quelques semaines mais de quelques mois). Une opération serait même une possibilité.

Pour rappel, le Français s’est blessé en retombant mal sur le synthétique de Berne. À son retour en Belgique, il a directement passé un scanner. Si l’information se confirme, son indisponibilité serait un très gros coup dur pour Anderlecht étant donné la forme dans laquelle se trouvait le joueur.