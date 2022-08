Dave Sinardet sur le rôle du bourgmestre: «C’est une problématique qui réclame une collaboration entre différents niveaux de pouvoir»

Anversois d’origine, Dave Sinardet, politologue à la VUB et Saint-Louis, contextualise pour nous les fusillades à répétition à Anvers et la « guerre contre la drogue » qu’entend mener le bourgmestre Bart De Wever : « Il est très difficile de gagner cette “guerre” en raison du contexte international ; de la demande très forte (à Anvers, la drogue est présente dans beaucoup de milieux, alternatifs comme traditionnels, chez des avocats, des politiques, des culturels…, il y a donc un marché pour ça) ; de la présence du port d’Anvers, qui est un lieu intéressant pour faire passer de la cocaïne… : 60.000 personnes travaillent au port, sans compter les administratifs, il est donc très difficile de faire un screening de tout le monde, de savoir qui aide les criminels… Outre que si on contrôle beaucoup plus dans le port, cela peut déstabiliser un peu le trafic économique.