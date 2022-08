Le prince Gabriel fête ses 19 ans ce samedi, il entrera dans quelques jours à l’Ecole Royale Militaire

A l’occasion des 19 ans du fils aîné du roi Philippe et de la reine Mathilde, le Palais royal nous dévoile une photo exclusive. Ce lundi, il rependra le chemin de l’école.

Si le prince Gabriel a achevé une année de formation préparatoire au « National Mathematics & Science College » dans le Warwickshire. Cette formation spécifique aux matières STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) est destinée en principe aux étudiants qui se préparent à une formation académique dans l’une de ces matières. Mais lundi 31 août, le jeune prince entrera à l’École Royale Militaire. Il est prévu qu’il y reste au moins une année. Il suivra un cursus en sciences sociales et militaires.

Selon le colonel Thierry Pirenne, le directeur de la formation de base des officiers, contacté par Sud Info : « Il suivra les cours dans le rôle linguistique néerlandophone », précise-t-il. Mais avant, comme les 240 candidats officiers et, exceptionnellement, la vingtaine de candidats sous-officiers qui l’accompagneront dans cette première année, il ira d’abord en camp, six semaines à Elsenborn. « Il apprendra le passage du monde civil au monde militaire. On lui donnera les notions de base, comme le tir ou la lecture d’une carte d’orientation. Il aura aussi des entraînements physiques individuels ». Au terme de ce séjour, Gabriel intégrera réellement l’ERM.