Finlande: une vidéo de la Première ministre fait polémique (photos et vidéo)

Une première vidéo, largement partagée jeudi sur les réseaux sociaux et publiée par différents medias, montrait la Première ministre dansant sans retenue avec un groupe de personnes, dans une résidence privée, avant une visite à deux bars de la capitale.

Les images, prises avec un smartphone, montrent Mme Marin, 36 ans, dansant avec le chanteur Olavi Uusivirta font polémique. À un bref moment, le chanteur de 39 ans se penche en avant et semble chuchoter quelques mots à l’oreille de la Première ministre. Certains internautes y voient plutôt un baiser sensuel dans le cou.

« Ces vidéos sont privées, elles sont été filmées dans des lieux privés. Je passais une soirée avec des amis », a-t-elle expliqué vendredi lors d’une conférence de presse.

La manière de danser de Mme Marin a été critiquée par certains qui ont jugé ce comportement peu convenable pour une Première ministre, alors que d’autres estimaient qu’elle avait le droit de se divertir dans une soirée privée.

Des rumeurs controversées ont également circulé concernant des propos tenus par des personnes non identifiées sur les stupéfiants.

« Afin de dissiper tout soupçon, j’ai passé un test de dépistage de drogue aujourd’hui », a-t-elle déclaré aux journalistes. Les résultats sont attendus dans une semaine et seront publiés, a-t-elle ajouté.

La Première ministre a admis avoir bu de l’alcool. Mais elle a assuré qu’elle n’avait pas été témoin de la consommation de drogues par l’un des participants.

Elle a déclaré, lors de sa conférence de presse vendredi, ne pas de souvenir d’avoir été embrassée dans le cou. « J’ai regardé cette vidéo moi-même et je pense qu’on dirait qu’on me parle, c’est-à-dire qu’on me dit quelque chose », a-t-elle dit.

Sa vie privée

« C’est vrai, je suis mariée, et je pense que ce sont des sujets qui appartiennent à ma vie privée, et je ne vais pas les commenter plus en détail. Je ne pense pas que quelque chose d’inapproprié se produise dans cette vidéo », a-t-elle ajouté.

Le chanteur Uusivirta a également commenté la vidéo vendredi. « Il y a eu des spéculations publiques sur la nature de la relation entre moi et la Première ministre Sanna Marin. Je ne peux que dire les choses telles qu’elles sont : nous sommes amis et rien d’inapproprié ne s’est produit entre nous », a-t-il écrit sur Instagram.