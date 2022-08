Euro d’athlétisme: les Belgian Tornados décrochent la médaille d’argent en finale, remportée par la Grande-Bretagne (vidéo)

Les Belgian Tornados, le relais masculin belge du 4x400 m, ont pris la 2e place de la finale de la 25e édition des championnats d’Europe d’athlétisme, samedi soir à Munich, en Allemagne. Dans l’ordre Alexander Doom (45.35), Julien Watrin (44.73), Kevin Borlée (44.92) et Dylan Borlée (44.49) ont couru en 2 : 59.49. Ils ont échoué à 14/100e de la Grande-Bretagne qui a mené la course de bout en bout et s’est imposée en 2 : 59.35 grâce à Matthew Hudson-Smith (41.45 !), Charles Dobson (47.90), Lewis Davey (45.53) et Alex Haydock-Wilson (44.47). La France a complété le podium en 2 : 59.64.

Les Tornados, avec leur capitaine Kevin Borlée présent dans le 3e relais après avoir été blessé aux ischios droits en séries du 400 m mardi, disputaient à cette occasion leur 30e finale dans un grand championnat. Ils enlèvent leur 16e médaille et la 5e en six participations dans un Euro en plein air. Ils offrent à la Belgique une 2e médaille dans cet euro de Munich après l’or de Nafi Thiam jeudi dans l’heptathlon.