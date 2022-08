Anne Zagré retrouve le goût de la victoire en séries du 100 m haies

« J’étais un peu stressée, je n’ai pas pris trop de risques, mais cela s’est bien passé », a-t-elle admis. « Il faudra évidemment aller plus vite en demi, tenter le tout pour le tout si je veux me qualifier pour la finale ». Une finale qui, à 32 ans, serait la quatrième de sa carrière à l’Euro.

Un mois après sa chute lors du 100 m haies « de rattrapage » qu’elle avait pu effectuer à Eugene, tout restait encore « dans un coin de sa tête ». Mais Anne Zagré a su passer outre pour franchir sans encombre les séries du 100 m haies grâce à sa victoire nette et sans bavures dans la seconde en 13.12 (-0,7 m/s), ce qui lui permettra d’être au départ des demi-finales ce dimanche, où les 12 meilleures Européennes de l’année, exemptées des séries, entreront en piste.

Depuis les Mondiaux, la Bruxelloise a essayé de reprendre ses esprits et, surtout, de repartir sur de meilleures bases avant de venir à Munich. Cela avait mal commencé à Chorzow (Diamond League), le 6 août, où, encore un peu fatiguée par le décalage horaire, elle avait dû se contenter d’un chrono de 13.16. Mais, il y a dix jours, dans un meeting « familial » à Langenthal, en Suisse, elle a retrouvé le goût de la victoire. Le chrono de l’organisation, lui aussi un peu « familial », avait renseigné initialement qu’elle s’était imposée en 12.70, soit 1 centième de mieux que son record de Belgique, mais celui-ci ne devrait pas être homologué.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé », affirme-telle. « On avait d’abord dit que j’avais fait 12.49, puis 12.70. Mais quelqu’un dans les tribunes, qui avait filmé la course, estime que je dois avoir fait 12.85. En tout cas, j’ai gagné, et ça m’a permis de retrouver de la sérénité. »