Un ancien soldat russe témoigne de l’horreur de la guerre en Ukraine

C’est pour cela que le témoignage de Pavel Filatiev, ex-soldat russe, est particulièrement rare. Celui-ci a rédigé un document de 140 pages apportant son expérience en Ukraine, et « sa vérité » concernant cette offensive. Il y décrit des scènes de pillages, et vient complètement contredire les informations officielles russes. Interrogé par la VRT, cet ex-soldat a notamment déclaré : « Pendant nos opérations, il y a eu de nombreuses victimes civiles innocentes, qui n’avaient absolument rien à voir avec cette guerre. (.) Je pense que cette guerre est horrible. Aujourd’hui, je fais ce que je peux pour y mettre un terme. »

Le Kremlin prétend à un mouvement de libération et non à une invasion. Pour Pavel, c’est ce qui a été le plus difficile : « Je n’ai pas vu de nazi comme le prétend la Russie. Et aucun Ukrainien ne m’a accueilli les bras ouverts. A la télévision russe, on nous répète constamment que nous sommes là pour libérer l’Ukraine. Mais on ne libère personne en détruisant les villes. »

Aujourd’hui, Pavel Filatiev a fui la Russie et multiplie les interviews dans la presse internationale.