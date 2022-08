Standard: Ronny Deila va changer ses plans face à OHL

Ce vendredi, Sclessin a déjà ouvert ses portes pour accueillir un match, celui du SL16. Face au Beerschot, un candidat avéré à la montée en Challenger Pro League, les jeunes Rouches ont décroché le partage (2-2) en rendant une copie aussi technique qu’intéressante malgré l’absence de trois éléments clefs. Le premier d’entre d’eux, c’est Alexandro Calut, touché au bassin et donc incapable de tenir sa place. Les deux autres, William Balikwisha et Nathan Ngoy, n’étaient pas sur le terrain parce que Ronny Deila en a besoin pour la réception de Louvain, ce dimanche. Deux jeunes éléments attendus au coup d’envoi pour des raisons différentes. Balikwisha, avec sa vision de jeu, est le plus à même de remplacer Selim Amallah, suspendu. Ce serait la première titularisation du créatif avec le maillot rouge et blanc sur les épaules. Un rôle de meneur de jeu lui serait confié, derrière deux attaquants nommés Renaud Emond et Denis Dragus. De son côté, Nathan est pressenti sur le côté droit d’une défense en compagnie de Kostas Laifis et Noë Dussenne.

L’autre grande nouveauté de ce dimanche sera la mise en place tactique imaginée par le mentor norvégien. « Je l’ai toujours dit : quand tu défends bien, tu as une chance de gagner ». Ces mots sont ceux de Ronny Deila juste après le revers concédé sans panache à Westerlo. Avec déjà neuf buts encaissés en seulement quatre rencontres, le Standard est loin de constituer une forteresse imprenable. L’heure est donc au changement en bord de Meuse, pour mieux endiguer les velléités adverses et surtout, assurer une assise plus solide devant Arnaud Bodart. Le passage à trois derrière, avec deux ailiers obligés d’aider l’axe central en perte de balle, permettrait aux Standardmen de voir venir, surtout face à un opposant aussi joueur que Louvain. Amateur de la possession de balle, Marc Brys demande à son groupe de faire circuler en attendant que l’adversité offre des espaces. L’idée de mieux occuper le terrain prend donc tous son sens du côté des locaux.