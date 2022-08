Edward Still sur les problèmes offensifs du SC Charleroi: «Nos attaquants ne sont pas encore en pleine forme»

Cinq buts plantés en quatre journées, c’est peu pour Charleroi et ses ambitions. Des difficultés en zone de finition qui trouvent leur source dans l’équilibre qui n’existe pas encore entre l’état de forme des attaquants et les réflexes collectifs de l’équipe. Toujours précis dans son analyse, Edward Still ne se cache pas au moment d’évoquer les soucis de sa division offensive. « Il existe deux types d’entraîneurs. Vous avez ceux qui donnent une liberté presque totale à leurs joueurs dès que le ballon franchit la ligne médiane et vous avez les autres, dont moi, qui aiment que chacun sache ce qu’il doit faire dans telle ou telle situation. Les gars ont des plans à suivre, que nous désirons automatiser, mais cela ne veut pas dire que le génie créatif est bridé. Si j’ai un joueur qui peut dribbler trois hommes et aller marquer, je suis le premier à l’applaudir ».

Seulement, à l’heure actuelle, pas un Zèbre n’est en mesure d’endosser ce rôle de saltimbanque. Il faut donc en revenir aux bases du collectif. « Pour apporter du danger sur le long terme, la forme d’un attaquant se veut primordiale. Toutes les équipes du monde sont dans le même cas de figure. Un offensif en confiance est forcément tenu de près et donc, il peut libérer des espaces pour les autres. La saison dernière, nous avons tâtonné avant d’avoir un Shamar Nicholson en mode machine. Ensuite, c’est Vakoun Bayo qui a performé pendant plusieurs semaines. Cette année, Youssouph Badji se cherche encore, peut-être parce que la pression sur ses épaules se veut trop importante et Nadir Benbouali, auteur d’une bonne rencontre à Seraing, n’a pas totalement fini sa période d’adaptation, tant physique que collective ».