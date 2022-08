Les Tornados finissent l’année avec une troisième médaille

Ils n’avaient pas, de manière incompréhensible, réussi à se qualifier pour les Mondiaux d’Eugene mais tout le monde savait que les Britanniques seraient, à Munich, les grands concurrents de Belges pour le titre sur 4 x 400 m.

Cela s’est vérifié. Les Belgian Tornados ont bel et bien disputé la 30e finale de leur histoire et ramené leur 16e médaille, mais ils n’ont pu aligner un troisième titre européen après ceux de 2016 et 2018. Au bout du compte, la Grande-Bretagne s’est emparée du trône en s’imposant en 2.59.35 devant la Belgique (2.59.49) et la France (2.59.64). Mais avec cette 2e place, les Belges sont montés pour la troisième fois sur un podium cette année après avoir décroché l’or aux Mondiaux indoor de Belgrade et le bronze aux Mondiaux d’Eugene. « Une de chaque couleur, c’est un bilan exceptionnel ! », s’est exclamé Dylan Borlée.