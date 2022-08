Les Cheetahs au pied du podium européen malgré un super record national: «C’est très frustrant» (vidéos)

Camille Laus était partie en tête dans le dernier relais, mais a vu les Pays-Bas (3 : 20.87), la Pologne (3 : 21.68) et la Grande-Bretagne (3 : 21.74) la dépasser en fin de course. « C’est très frustrant », a-t-elle soufflé après coup. « Je vais avoir besoin de temps pour digérer tout ça. On a fait un super chrono, un record de Belgique, mais ça ne suffit pas. Je suis partie en tête, une position à laquelle je ne suis pas habituée. En fait, je préfère poursuivre quelqu’un. J’aurais préféré ça. Mais bien sûr, on est aussi heureuse de pouvoir débuter en tête. J’ai essayé de ne pas laisser les autres me dépasser, mais à la fin je ne suis pas arrivée à résister. Je suis vraiment dégoûtée. »

Helena Ponette avait mis Laus en première position avec la course de sa vie. La Flandrienne a dépassé pas moins de trois concurrentes. « Je me suis sentie encore mieux aujourd’hui que lors des séries », a-t-elle acquiescé. « L’échauffement s’est super bien passé. J’ai su alors que quelque chose était possible. J’avais beaucoup de confiance et j’ai presque fait la course parfaite, je pense. J’ai un double sentiment. Bien sûr, je suis très heureuse de ma performance, mais la déception d’avoir manqué le podium est toujours présente. J’ai fait un grand pas en avant cette saison. Cela promet pour l’avenir. »

Cynthia Bolingo, qui avait assuré le départ était sans voix. « Et cela ne m’arrive pas très souvent », a-t-elle déploré. « Tout le monde a couru de manière fantastique et pourtant ce n’est pas suffisant. Pour moi, tout était possible. Nous devrons passer par ce processus. Je suis sûre que nous obtiendrons cette médaille lors d’un grand championnat un jour. Personnellement, j’étais un peu fatiguée aujourd’hui. »