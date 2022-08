Pour les Cheetahs, un record qui ne console pas de la 4e place

Les filles du 4 x 400 m ont couru plus vite que jamais et ont largement amélioré leur record national. Mais elles ont dû laisser les Pays-Bas, la Pologne et la Grande-Bretagne devant elles.

« J’aurais préféré le podium sans record… » En une phrase, Camille Laus a résumé le sentiment de frustration et de vexation des Belgian Cheetahs, ce vendredi soir, après une finale du 4 x 400 m héroïque mais que les Belges ont terminée, comme il y a quatre ans à Berlin, à une ingrate 4e place. Une seule différence – de taille –, elles ont amélioré de plus d’1sec30 leur record national établi l’an dernier à Tokyo, le faisant passer de 3min23.96 à 3min22.12. Mais, on l’a dit, cela les a à peine consolées. Ce sont les Pays-Bas (3.20.87), la Pologne (3.21.68) et la Grande-Bretagne (3.21.74) qui, dans cet ordre, sont partis avec les honneurs.