«Big Rom commande déjà»: Romelu Lukaku encensé par ce quotidien sportif italien

Ce samedi soir, Romelu Lukaku fêtait son grand retour au Stade Giuseppe Meazza, dans l’antre de l’Inter Milan. L’attaquant belge a délivré une passe décisive pour Lautaro Martinez qui a ouvert le score après 35 minutes de jeu. La Gazzetta dello Sport encensait déjà le retour de Lukaku à l’Inter, après deux petits matchs de Serie A.

C’est le duo Lukaku-Lautaro Martinez qui est mis en avant par la Gazzetta dello Sport. Ce duo fonctionnait déjà très bien il y a deux saisons, lors du Scudetto remporté par les Interistes. « Lukaku invente, Lautaro marque : l’Inter vole ». Dans un commentaire d’un journaliste italien, on peut notamment lire « Big Rom commande déjà ». Après deux matchs de Serie A, Romelu Lukaku a inscrit un but et délivré une passe décisive.