L’étonnante situation de Jules Koundé: absent de la liste de l’effectif du FC Barcelone, il ne peut toujours pas jouer avec son nouveau club en Liga

Quatre recrues estivales du FC Barcelone sont déjà inscrites mais pour Jules Koundé, il faudra attendre les départs de Memphis Depay et de Pierre-Emerick Aubameyang. Les deux joueurs sont sur le point d’être transférés : à la Juventus pour l’attaquant néerlandais et à Chelsea pour le Gabonais. En plus de ce duo d’attaquants, Martin Braithwaite et Samuel Umtiti, qui serait convoité par Lecce en Serie A, sont également sur le départ.