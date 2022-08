Vuelta: nouveau succès de Sam Bennett, Tim Merlier 6e, Edoardo Affini prend le maillot rouge

Second succès de rang pour le sprinteur irlandais dans ce Tour d’Espagne.

Dès le départ réel, une échappée de sept coureurs s’est formée avec Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty Gobert), l’Espagnol Jose Herrada (Cofidis), le Néerlandais Julius van den Berg (EF Education-EasyPost) et les Espagnols Ander Okamika (Burgos-BH), Pau Miquel (Kern Pharma) et Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi).

Sam Bennett (Bora-hansgrohe) a remporté la 3e étape du Tour d’Espagne (WorldTour) courue dimanche sur 193,5 km autour de Breda aux Pays-Bas. L’Irlandais s’est montré le plus rapide du sprint devant le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et Daniel Mclay (Arkéa-Samsic). Gêné dans le sprint, Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck) termine 6e.

Dans le peloton, Michael Woods (Israel-Premier Tech), candidat au classement général, a été victime d’une chute. Après avoir été examiné par la voiture médicale, le Canadien est reparti mais a finalement décidé d’abandonner après près de 70 km de course.

Après avoir compté trois minutes de retard sur le groupe de tête, le peloton s’est mis petit à petit en route et a repris les échappés à 11,5 km de l’arrivée. Les trains de sprinteurs se sont alors mis en route et Bennett, déjà vainqueur de la 2e étape samedi, a devancé Pedersen, déjà 2e samedi, et Mclay. Victime d’un ennui mécanique dans le final, Tim Merlier termine à la 6e place. Cédric Beullens (Lotto Soudal) se classe lui 8e.

Bennett décroche son deuxième succès de rang dans cette Vuelta, le 5e de sa carrière sur le Tour d’Espagne. L’Irlandais, 31 ans, décroche ainsi le 59e bouquet de sa carrière.

Au classement général, l’Italien Edoardo Affini (Jumbo-Visma) s’empare du maillot rouge de leader devant son équipier néerlandais Sam Oomen et son équipier slovène Primoz Roglic qui sont dans le même temps après la victoire de Jumbo-Visma dans le chrono par équipe de la première étape vendredi. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) est lui 14e à 14 secondes.