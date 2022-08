Carlo Ancelotti rassure sur le niveau d’Eden Hazard: «Il revient bien, il l’a montré»

En conférence de presse, Carlo Ancelotti, a calmé la situation : « « Le penalty raté ne change rien », a expliqué l’entraîneur italien. « Eden Hazard revient bien, il l’a montré ». L’ancien entraîneur de l’AC Milan et de Naples a également salué le geste de Karim Benzema envers Eden Hazard. « Je suis content que Benzema ait donné le penalty à Eden, peu importe qu’il l’ait raté. Hazard a mis de l’intensité sur le terrain, c’est ce qui compte ».

Karim Benzema avait ouvert marque sur penalty en première mi-temps avant que Modric, Vinicius Jr et Valverde n’offrent la victoire au Real Madrid et ce malgré le but d’Iago Aspas pour le Celta Vigo, également sur penalty.