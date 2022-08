Après le loup, le chacal doré ne devrait pas tarder à faire son apparition en Belgique

Vie cachée à l’instar du renard et du loup

Son museau pointu le rapproche plus de ce dernier alors que sa fourrure rappelle plutôt celle du loup. Il est cependant plus petit et plus frêle que celui-ci avec proportionnellement de plus petites pattes et une queue plus courte. Comme le loup, le bout de sa queue est foncé. La queue est toujours baissée. L’animal est assez farouche et mène une vie cachée à l’instar du renard et du loup. Tant qu’il n’est pas trop poursuivi, le chacal doré s’accommode bien de la présence humaine. Il peut même se rapprocher d’une zone habitée pour se nourrir de rats, de souris, de petits animaux domestiques ou de déchets. Il se risquera à de telles recherches la nuit. Le loup peut voir le chacal comme un concurrent et il lui arrive de l’éliminer. Les chacals préfèrent donc vivre dans des zones qui ne sont pas trop peuplées de loups, ajoute Jan Loos, qui a également fait enregistrer le site welkomjakhals.be sur lequel des signalements éventuels peuvent être mentionnés.