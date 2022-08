Rallye d’Ypres : Ött Tänak remporte la victoire finale, Thierry Neuville marque finalement trois points dans la Power Stage

Ött Tänak (Hyundai) a remporté le Rallye d’Ypres, 9e des 13 épreuves du championnat du monde WRC dimanche. Sortie de la route samedi, Thierry Neuville recule d’une place (4e) au championnat du monde.

L’Estonien remporte son deuxième rallye consécutif après son succès en Finlande et le 3e de l’année avec la Sardaigne. Il a devancé le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris) de 5.0 secondes à l’issue de la 20e et dernière spéciale, la Power Stage, remportée par le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) qui inscrit 5 points de plus au championnat du monde.