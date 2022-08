D1A: le SC Charleroi peut compter sur ses remplaçants pour décrocher la victoire à Zulte Waregem

Le SC Charleroi a signé un deuxième succès d’affilée en championnat de Belgique en s’imposant 1-3 à Zulte Waregem dimanche dans un match de la 5e journée. Daan Heymans (36e), Joris Kayembe et Anass Zaroury (89e) ont hissé les Carolos à la 5e place du classement avec 9 points. Les Flandriens, qui avaient ouvert la marque par Alieu Fadera (5e), est 15e avec 4 points.

Au Essevee, Mbaye Leye, qui a dû se passer de Jean-Luc Dompé parti à Hambourg, a écarté Lasse Vigen et les a remplacés par Daniel Ramirez, dont c’était la première titularisation, et Novatus Miroshi. Chez les Zèbres, Edward Still a titularisé Heymans pour la première fois et a accordé sa confiance à Loïc Bessilé tandis que Ryota Morioka et Joris Kayembe -surprise- se sont retrouvés sur le banc.