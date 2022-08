L’énorme erreur du gardien de Chelsea Edouard Mendy qui offre un but à Leeds United (vidéo)

Une erreur qui pourrait coûtercher . Ce dimanche après-midi, Chelsea affronte Leeds United dans le cadre de la 3e journée de Premier League. Edouard Mendy, solide gardien de Chelsea, a commis une énorme erreur qui lui a coûté un but. Le gardien sénégalais a reçu une passe en retrait et il a tenté de dribbler un attaquant de Leeds. Finalement, le gardien s’est emmêlé les pinceaux et Brenden Aaronson ne s’est pas laissé avoir. Le joueur américain a pu ouvrir le score pour Leeds United.

Après ce but bêtement concédé, Rodrigo a doublé la mise pour Leeds United quelques minutes plus tard.