Incendies meurtriers en Algérie: le pouvoir entre deux feux

Survenant quelques semaines après les euphoriques commémorations de la fête de l’indépendance et le succès des jeux méditerranéens d’Oran, les incendies ravageurs qui ont frappé certaines régions de l’Est du pays, du 15 au 18 août, portent incontestablement un coup dur au pouvoir et à son image de marque.

C’est ainsi que le gouvernement fait déjà face à une avalanche de critiques, axées sur son rôle sur le terrain, jugé peu réactif. Dans les réseaux sociaux, les commentaires acerbes contre les autorités foisonnent. Même attitude du côté de l’opposition. Le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) s’interroge, dans un communiqué : « Qu’attend l ’É tat pour renforcer la pr é vention et doter les pompiers en moyens afin d ’ assurer la protection des citoyens et des biens ? » Pour ce parti d’obédience kabyle, «