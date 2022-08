Après le loup, un autre prédateur pourrait faire son apparition en Belgique

À lire aussi Le loup a-t-il vraiment peur des cornes des vaches?

L’Agentschap voor Natuur en Bos confirme que l’espèce animale est attendue en Flandre depuis un certain temps mais souligne qu’aucune observation formelle n’a eu lieu jusqu’à présent. Elle insiste sur le fait que les témoins oculaires « ne sont pas suffisamment fiables pour fournir une réponse définitive ». Le chacal doré ressemble en effet au renard et au loup, ce qui fait « que des personnes peuvent facilement le confondre avec l’une de ces espèces ».

Son museau pointu le rapproche plus du renard alors que sa fourrure rappelle plutôt celle du loup. Il est cependant plus petit et plus frêle que celui-ci avec proportionnellement de plus petites pattes et une queue plus courte. Comme le loup, le bout de sa queue est foncé. La queue est toujours baissée.