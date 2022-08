Etre un homme dans les années 2020: comment draguer après #Metoo?

Les modes de séduction sont au cœur des questionnements que pose #Metoo. Certains s’attellent à imaginer un autre modèle de drague, plus égalitaire et respectueux, loin des Don Juan et des baratineurs trop collants.

Comment parler aux femmes, aborder une inconnue, adresser un compliment après #MeToo et #BalanceTonPorc ? Comment draguer suite à l’onde de choc de l’affaire Weinstein ? Les modes de séduction sont au cœur des questionnements que pose #Metoo, mouvement planétaire qui dénonce les agressions et violences sexuelles, c’est-à-dire ce que certains hommes violents pensent être des modes de séduction. « Je trouve que c’est très compliqué de séduire aujourd’hui, est-ce qu’il faut cocher toutes les cases avant de valider le bisou ? », se demande Vincent, 56 ans.

« Nous sommes dans un domaine où le législateur ne peut pas intervenir. Le viol est interdit bien sûr, mais en séduction on ne parle pas de ça justement. On n’est plus du tout dans la législation, on est dans ce que j’appellerais la civilité sexuelle », analyse d’emblée Yvan Jablonka, historien, auteur de Des hommes justes. Du patriarcat aux nouvelles masculinités.