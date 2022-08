Les bébés phoques sont menacés par les touristes

Calypso, Boogie et Salsa sont les nouveaux petits pensionnaires du centre de soins du Chene (Centre d’Hébergement et d’Etude sur la Nature et l’Environnement), situé en Seine-Maritime. Au total, sept phoques y logent en ce moment. Tous ont été recueillis à 130 kilomètres du centre par les bénévoles de Picardie Nature, une association spécialisée dans la protection des espèces menacées, qui organisent des patrouilles pour surveiller la région. A leur arrivée au refuge, la plupart des petits mammifères marins ne pesaient pas plus de 10 kg et nécessitaient d’importants soins.