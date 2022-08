En Arabie saoudite, des tweets peuvent valoir 34 ans de prison

C’est l’incroyable mésaventure de Salma al-Shehab, une jeune Saoudienne mère de famille et doctorante à Leeds : des tweets sur les droits humains ont servi de « preuves » pour la condamner à 34 ans de prison.

Il était une fois un royaume richissime situé dans le désert de la péninsule arabique. Son roi, vieux et malade, avait confié la gestion des affaires publiques à son fils préféré, Mohamed. Jeune et impétueux, celui-ci avait commis quelques bévues, lancé une guerre improbable au Yémen, embastillé des centaines de princes et d’hommes d’affaires, enclenché le blocus d’un voisin, le Qatar… Il n’empêche, sa volonté affichée de moderniser ce royaume archaïque plaisait à la jeunesse qui pouvait enfin aller au cinéma ou assister à des concerts de musique rock, du jamais vu, tandis que l’influence des dignitaires musulmans obscurantistes s’étiolait à vue d’œil. L’Arabie saoudite allait de l’avant.