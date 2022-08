Il y a 60 ans, le général de Gaulle échappait miraculeusement à la mort

Il est 20h10, ce mercredi 22 août 1962, lorsque le convoi présidentiel, constitué de deux Citroën DS19 noires banalisées, escortées par deux motocyclistes de la gendarmerie, arrive à vive allure au rond-point du Petit-Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Soudain, au bord de la route, un homme agite un journal au passage du cortège, donnant ainsi le signal de l’opération « Charlotte Corday ».

Aussitôt, un commando de douze hommes planqués dans deux véhicules lâche des rafales de fusils-mitrailleurs et de pistolets-mitrailleurs en direction de la DS de tête, dans laquelle ont pris place le général de Gaulle, son épouse, Yvonne, et son gendre et aide du camp, le colonel Alain de Boissieu. Dès les premiers coups de feu, ce dernier crie au couple présidentiel de se coucher et au chauffeur, le gendarme Francis Marroux, d’accélérer.