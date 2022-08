Spectacles: tous les coups sont dans la nature

En une journée et trois spectacles, nous avons roulé dans l’humus et les feuilles mortes avec un ver de terre, tâté de la bave d’escargot, observé la copulation des punaises, assisté à l’accouchement d’une sauterelle, découvert le talent caché des perroquets, percé l’énigme des coraux, cerné les ruses des orchidées. Et nous avons fini par en conclure, à la fin de la journée, que les compagnies de théâtre jeune public étaient cette année, plus que jamais, préoccupée par la nature. En cette ère qualifiée d’anthropocène, la scène pour enfants se mue en terrarium où reconstituer ce qu’il reste du règne animal et des prodiges végétaux, si malmenés par l’espèce humaine.