D1A: toujours aussi fébrile, le Standard concède une nouvelle défaite face à OHL (1-3)

Une semaine après avoir été dominé par Westerlo, le Standard de Liège a remis le couvert face à Oud-Herverlee Louvain. Devant leurs supporters, les Liégeois ont affiché les mêmes manquements défensifs inquiétants que face au promu. Et, quand vous ne parvenez pas non plus à faire la différence de l’autre côté du terrain, engranger des points devient fameusement compliqué...

En face, les hommes de Marc Brys ne se sont pas faits prier pour exploiter les espaces laissés par les Rouches, pour mieux punir ces derniers. Grâce à des réalisations de Thorsteinsson, Tamari et Nsingi, les Louvanistes se sont facilement imposés. Et ce malgré l’exclusion du dernier cité pour une semelle sur le mollet de Shamir...