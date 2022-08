Rencontres de Huy: «Les codes du théâtre jeune public changent»

Quels sont les tendances et les codes du théâtre jeune public ? Comment fonctionne le jury des Rencontres, un tremplin pour les compagnies qui ne connaît aucun équivalent ailleurs dans le monde ? Les membres du jury en livrent quelques clés.

Ils et elles sont 14, cet après-midi-là, sur le gazon, entre deux spectacles, au complexe sportif de Huy. On dirait une équipe de foot (en comptant quelques remplaçants), sauf qu’il ne s’agit pas ici de dribbler un ballon mais du théâtre jeune public. En neuf jours, ce ne sont pas moins de 44 spectacles que le jury des Rencontres doit visionner pour, au final, décerner ses prix, dotés de récompenses financières. Saluer l’originalité ou l’audace d’un spectacle pour le Prix de la Culture, souligner des valeurs politiques ou citoyennes pour le Prix jeunesse, distinguer une jeune compagnie pour le Prix de la Province de Liège, désigner les meilleurs spectacles destinés à la petite enfance, au fondamental ou à l’enseignement secondaire, attribuer des mentions (par exemple à une écriture particulière ou une scénographie remarquable) : tels sont les objectifs de cette équipe motivée et endurante.