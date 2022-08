L’assassinat de la fille d’un idéologue du Kremlin pourrait annoncer une nouvelle radicalisation de la Russie

L’assassinat pourrait avoir de graves conséquences politiques en Russie. Et pousser le président Vladimir Poutine à radicaliser plus encore sa position vis-à-vis de l’Ukraine. A Moscou, les faucons n’ont en effet pas tardé à réagir après la mort samedi de Daria Douguina, 30 ans, la fille d’un des principaux idéologues du chef du Kremlin, Alexandre Douguine, 60 ans. Tous deux venaient d’assister au festival « Tradition », habituel rendez-vous nationaliste dans la grande banlieue de Moscou, à une quarantaine kilomètres de la capitale. Un rassemblement politico-culturel où le public peut rencontrer quelques-unes des principales figures les plus conservatrices soutenant le régime de Vladimir Poutine.