Aux Tornados la médaille, aux Cheetahs le record

On peut réussir le meilleur résultat possible vu les circonstances et ne pas être entièrement satisfait. C’est un peu l’état d’esprit avec lequel les Belgian Tornados et les Belgian Cheetahs ont quitté le stade Olympique de Munich samedi soir, même si les premiers étaient sans doute moins inconsolables que les deuxièmes grâce à leur 16e médaille conquise dans un grand championnat en 30 finales depuis 2010, une régularité infernale à ce niveau.

« Ça devient vraiment spécial… », a d’ailleurs reconnu Jacques Borlée, le coach des hommes. « Après une année 2021 difficile, où nous avions échoué au pied du podium tant à l’Euro indoor de Torun qu’aux Jeux de Tokyo, les gars ont su se remobiliser pour décrocher trois médailles cette année, une de chaque couleur, aux Mondiaux indoor de Belgrade (or), aux Mondiaux d’Eugene (bronze) et ici (argent). C’est sans doute leur plus belle saison. On sent qu’ils ont toujours faim. »