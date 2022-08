Wout van Aert, un retour presque parfait

L’ogre d’Herentals se veut naturellement insatiable. Pour sa course de rentrée, quatre semaines après avoir marché sur le Tour de France (maillot vert, trois étapes et un travail énorme pour Jonas Vingegaard), Wout van Aert s’est montré toujours aussi irrésistible, sûr de sa force et de ses jambes. Après avoir mis son équipe à contribution et placé une fameuse banderille dans l’ultime ascension du Waseberg (800 m à 8,8 % et des passages à 15 %), l’ancien champion de Belgique a juste échoué à la finition lors de la Bemer Cyclassics d’Hambourg (2e). Un retour qui ne comble pas totalement de bonheur l’intéressé mais qui laisse assurément présager d’intenses joyeusetés pour la fin de saison.