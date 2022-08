Incompétente? La Première ministre de Finlande Sanna Marin critiquée pour des vidéos où on la voit danser

C’était le 15 mai dernier : la Première ministre de Finlande, Sanna Marin, aux côtés du président Sauli Niinisto, expliquait avec gravité pourquoi la Finlande avait décidé de rejoindre l’Otan. « Tout a changé depuis que la Russie a attaqué l’Ukraine. Nous ne pouvons plus avoir confiance en un futur pacifique à côté de la Russie en restant seuls. Rejoindre l’Otan est un acte de paix », précisait la cheffe du gouvernement, au pouvoir depuis décembre 2019.

La semaine dernière, d’autres images de Sanna Marin, nettement plus décontractées, ont été diffusées à deux reprises sur les réseaux sociaux. On y voit la jeune femme (36 ans) danser en compagnie d’amis et faire la fête avec beaucoup d’entrain.

Le leader de l’opposition, Riikka Pura, président du Finns Party (droite populiste), en embuscade avant les législatives d’avril prochain, a suspecté Mme Marin d’avoir consommé de la cocaïne, et suggéré qu’elle se fasse tester.