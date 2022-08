«Cette période nous a rendus encore plus fainéants»

Violette, appelons-la comme cela, vient de quitter son athénée de la région liégeoise. Avant de filer à l’université, elle jette un regard sans concession sur deux ans et demi d’apprentissage sous le joug du covid.

« Je pense que le covid a impacté la motivation des élèves. En voulant nous aider, les professeurs ou, en tout cas, les autorités en charge de gérer l’enseignement durant cette période nous ont rendus encore plus fainéants qu’avant. Certains profs faisaient même le travail à notre place et nous demandaient juste de recopier leurs cours. Cependant, il est également vrai que nous, élèves, n’avons, pour beaucoup, pas pris cette crise au sérieux et en avons profité pour nous distraire durant les cours en ligne au lieu d’écouter et d’essayer de comprendre. »