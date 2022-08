Un «cadeau» gaspillé par Eden Hazard

L’essai avorté n’a pas remis en cause la victoire du Real Madrid au Celta Vigo (1-4) et sa conversion aurait été le premier but madrilène d’Eden Hazard depuis 7 mois. Fondamentalement, il ne va rien changer au statut actuel du Diable rouge aux yeux de Carlo Ancelotti… et c’est bien là l’impact de cette occasion manquée.