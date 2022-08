Boyata va signer pour 2 ans, Vanaken sur le départ: du mouvement dans le mercato du Club de Bruges

Devenu indésirable au Hertha Berlin, Dedryck Boyata devrait rebondir en Jupiler League. Et à Bruges plus précisément, qui cherchait à renforcer son arrière-garde depuis le départ de Stanley Nsoki pour Hoffenheim. Un accord aurait été trouvé entre le FCB et le Hertha pour un transfert d’un montant inférieur à trois millions d’euros, d’après des sources du Nord du pays. Ce lundi, le défenseur est attendu en Venise du Nord pour y passer ses tests médicaux et y parapher son contrat de deux saisons. À 31 ans, Dedryck Boyata s’apprête donc à découvrir la Division 1 belge. Un championnat dans lequel il n’a jamais évolué auparavant. Formé à Saint-Josse, au White Star et au FC Brussels, le Bruxellois avait rejoint Manchester City en 2006, alors qu’il n’était âgé que de 15 ans, et y avait fait ses débuts professionnels en janvier 2010. Prêté à Bolton et à Twente, il avait définitivement quitté les Cityzens en 2015 pour le Celtic Glasgow. Après quatre saisons en Écosse, il avait rejoint le Hertha Berlin en 2019. Après Toby Alderweireld, qui s’est récemment engagé avec l’Antwerp, c’est donc un autre défenseur des Diables qui débarque dans notre compétition.

Vanaken : « Ma dernière chance de franchir le pas »

En sens inverse, les Blauw en Zwart pourraient perdre Hans Vanaken. Le milieu n’a pas fait mystère de ses envies de départ après le succès ce dimanche face à Courtrai (2-1). « On a déjà beaucoup écrit sur ma situation, l’intérêt est là », s’est-il exprimé. « C’est peut-être pour moi la dernière chance de franchir le pas. Tout le monde y a bien réfléchi mais il y a toujours un accord à trouver entre trois parties : le Club, l’équipe intéressée et moi-même. Dès demain (NDLR : lire ce lundi), il va y avoir des discussions et on verra ce qui en ressortira. À mon âge (NDLR : 29 ans), c’est en effet la dernière occasion. Mais il est difficile d’être affirmatif alors qu’il doit encore y avoir des discussions. Était-ce mon dernier match avec le Club ? C’est possible mais il faut attendre, et voir comment cela évolue. »