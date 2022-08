Vivaqua: une usine pour ne plus dépendre de fournisseurs étrangers

Diminuer sa dépendance vis-à-vis de l’étranger en relocalisant des activités industrielles en Belgique. Ce discours rencontre un écho grandissant ces dernières années, en particulier depuis la crise du covid. Mais le jeu en vaut-il la chandelle ? Est-ce économiquement viable ? L’intercommunale bruxelloise Vivaqua a voulu en avoir le cœur net. Depuis 2021, l’entreprise publique ne se contente plus d’approvisionner Bruxelles en eau et d’assurer l’entretien et la réparation des égouts. Elle est aussi devenue un acteur industriel à part entière en produisant elle-même ses coques d’égout qu’elle achetait précédemment à l’étranger. Une décision qu’elle ne regrette pas…