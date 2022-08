Shania Twain en mode «best of»

Universal.

C’est l’été et l’industrie passe en mode « best of ». Il n’y a pas qu’Eminem et son deuxième Curtain Call ou Madonna et ses 50 titres remastérisés à l’occasion de ses 64 ans (Finally Enough Love chez Warner) qui bénéficient de ce format un peu dépassé à l’heure des playlists digitales. La chanteuse de country-pop canadienne de 56 ans – aujourd’hui complètement balayée par Taylor Swift – se rappelle à notre bon souvenir. L’interprète de Man ! I Feel Like A Woman ! a tout de même obtenu quatre disques de diamants aux États-Unis. Elle est la deuxième chanteuse canadienne en termes de vente d’albums aux États-Unis derrière Céline Dion et devant Alanis Morissette. Elle a remporté cinq Grammy Awards et vendu plus de 80 millions d’albums dans le monde.