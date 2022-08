«On a su rester calme», «Un boost pour tous»: les réactions des Zèbres après le succès à Zulte Waregem

L’ex-attaquant de Huddersfield était conscient que tout n’avait pas été parfait au stade Arc-en-Ciel. « C’était mitigé en 1re période. On a su se dire les choses et rester calme, comme à Seraing. On s’est servi de ce match. Cette fois-ci encore, on n’y arrivait pas, mais on est resté patient pour jouer notre jeu. »

Le salut est donc passé par les réservistes. « C’est ce que le coach essaie de mettre en place. Cela a fonctionné, comme la semaine passée. On est plus qu’une équipe. On est même une famille. Même quand on ne commence pas le match, on reste soudé et on reste concerné. On l’a super bien démontré. »

À l’aube de la saison, on pensait que Mbenza serait le concurrent de Kayembe. Aujourd’hui, les deux hommes apparaissent plutôt complémentaires. Et Mbenza plutôt promis à un rôle d’ailier, qui lui convient visiblement mieux. « Pour être honnête avec vous, oui. J’ai l’habitude de jouer comme ailier ou second attaquant. J’ai plus de repères à ce poste-là et on a pu le voir aujourd’hui. »