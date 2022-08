Le Sporting de Charleroi libéré par son banc

Grâce à des buts tardifs de Kayembe et Zaroury, tous les deux remplaçants au coup d’envoi, le Sporting de Charleroi s’est méritoirement imposé face à une formation de Zulte Waregem, qui peut s’inquiéter pour le futur. Les Zèbres ont un meilleur bilan qu’il y a un an.

Edward Still a répété plusieurs fois durant la préparation et en ce début de saison que le Sporting de Charleroi disposait de bien plus de onze titulaires potentiels dans son noyau pour aborder sa deuxième campagne en tant que coach des Zèbres. Après avoir été menés sur la première vraie offensive du match ce dimanche, les Carolos ont en effet démontré qu’ils avaient une grosse profondeur de noyau ce dimanche à Zulte Waregem où ils ont réagi via Heymans, titularisé pour la première fois cette saison, mais aussi Kayembe et Zaroury, tous deux rentrés en deuxième période, pour finalement s’imposer méritoirement face à une bien faible équipe de Zulte Waregem.