Eliott Crestan, 8e du 800m à l’Euro d’athlétisme: «J’ai joué et j’ai perdu»

On ne pourra pas dire qu’il ne s’est pas montré. Ni qu’il n’a pas essayé. Eliott Crestan a terminé 8e de la finale du 800 m en 1.45.68, son meilleur temps de la saison et le 4e de sa carrière. La victoire est revenue à l’Espagnol Mariano Garcia, le champion du monde en salle 2022, en 1.44.85 devant le Britannique Jake Wightman (1.44.91), le champion du monde du 1.500 m, et l’Irlandais Mark English (1.45.19).

Après être parti dans la foulée de l’Italien Barontini, puis avoir rétrogradé à la 6e place à la cloche, il a tenté le tout pour le tout à 300 m de l’arrivée en attaquant et en se mettant dans l’aspiration de Garcia. Mais ce coup de force allait lui coûter cher dans la dernière ligne droite, où il allait caler à 50 m du but.

« J’ai joué et j’ai perdu, mais je ne voulais pas courir en restant derrière, quitte à ramasser un ou deux adversaires en fin de course », dit-il. « Je voulais me montrer mais aussi essayer un coup tactique. Je me suis cramé et dans les 50 derniers mètres, je n’avais plus de jambes. Mais au moins, on m’aura un peu vu à la télé ! »

Le chrono du vainqueur lui était sans doute accessible, lui qui a un temps de référence de 1.44.84, mais on ne court jamais en championnat comme en meeting. C’est à la fin que tout se joue et Crestan sait qu’il va encore devoir travailler sa vitesse de pointe, même si celle-ci est déjà plus qu’intéressante.