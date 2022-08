Kylian Mbappé ou Neymar pour tirer les penaltys du PSG? Christophe Galtier a tranché (vidéo)

Alors que le Paris Saint-Germain souhaitait réaliser une saison plus sereine, c’était sans compter sur le « penaltygate » qui a secoué le club le week-end dernier, mettant en opposition deux de ses grandes stars : Kylian Mbappé et Neymar.

Petit retour sur les faits. Face à Montpellier, le PSG héritait d’un penalty. Mbappé le tente et bute sur le gardien. Le club obtient quelques minutes plus tard un autre penalty. Cette fois, le Brésilien s’en charge et transforme l’essai. De quoi se demander si Neymar ne devrait pas être le premier choix.

Ce dimanche avant le coup d’envoi du duel contre Lille, Christophe Galtier est revenu sur cette polémique. Interrogé par Prime Video, le coach a clairement établi sa hiérarchie. « S’il y en a deux, tant mieux. S’il y en a un, c’est déjà bien. Qui tire ? Kylian numéro 1 », a déclaré Galtier. « Par principe, je définis toujours un deuxième, qui est évidemment Neymar. Et après vous pouvez avoir des situations comme la semaine dernière où faut être intelligent. J’ai vu ce que Benzema a fait hier avec Hazard. Il faut être intelligent. Il faut voir comment les uns et les autres se sentent. Mais l’ordre, c’est Kylian tireur numéro un et en cas de défection de Kylian, Neymar tireur numéro deux. »