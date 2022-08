Remco Evenepoel: «Place maintenant à la vraie Vuelta»

Des Pays-Bas au Pays Basque : indemne et bien placé au général, Evenepoel présente un bulletin parfait avant de courir sur ce sol espagnol qui lui réussit.

Pas fâché d’en avoir fini avec ces routes piégeuses, qui changent sans cesse de largeur, sont parsemées de mobilier urbain, imposent une vigilance de tous les instants : le peloton de la Vuelta a quitté les Pays-Bas, dimanche soir, non sans soulagement. Un grand départ de Tour génère stress et nervosité au-dessus de la moyenne, la dangerosité d’un parcours avant tout tracé pour les sprinters est encore plus oppressante. Tous deux ficelés par Sam Bennett (voir ci-contre), les emballages massifs n’ont heureusement pas causé de dégâts alors que le Tour d’Espagne s’ébroue à peine.