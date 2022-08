Le Standard s’active pour son mercato: Fergal Harkin et Ronny Deila ont rencontré Didier Lamkel Ze!

Convaincu, depuis la défaite inquiétante à Westerlo, qu’il faudrait un peu plus de sang neuf qu’escompté pour permettre au Standard de nourrir cette saison certaines ambitions, le directeur sportif Fergal Harkin suit, à deux semaines de la fin du mercato, plusieurs dossiers. L’un d’eux concernait même un joueur bien connu de notre championnat : Didier Lamkel Ze !

Un contact a été noué, en fin de semaine dernière, avec le Camerounais, que Fergal Harkin et Ronny Deila ont même rencontré pour envisager un transfert à Sclessin. Pour rappel, alors qu’il était prévu qu’il signe, au début du mois d’août, un contrat de trois ans à l’Omonia Nicosie, l’ailier gauche ne s’était pas présenté à la visite médicale, préférant soudain rallier la formation hongroise de Ferencvaros qui lui offrait un peu plus sur le plan financier. Mais l’Antwerp s’était opposé à la transaction, expédiant son joueur dans le noyau des U23 avec qui il s’entraîne quotidiennement, tandis que le club chypriote avait annoncé son intention de faire valoir ses droits devant la FIFA, menaçant à la fois à Lamkel Ze et le club qui l’engagerait. Est-ce cela qui a refroidi les ardeurs du Standard, plus encore que la réputation qui colle aux basques de l’intéressé ? Toujours est-il qu’en bord de Meuse, on a rangé le dossier au frigo, estimant l’indemnité de transfert fixée par l’Antwerp (500.000 euros) un peu trop élevée pour un joueur qui sera libre de contrat en juin 2023. Lamkel Ze pourrait du coup opter pour Courtrai, si l’Antwerp donne son aval à l’opération.