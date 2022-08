Après Westerlo, le Standard a subi une déroute face à OHL: «On voulait redonner de la joie à nos supporters…»

Pire, l’incapacité à trouver son rythme de croisière a de quoi inquiéter les plus optimistes. « Je risque de vous surprendre mais j’ai l’impression que nous sommes en train de progresser. Le coach nous donne de l’énergie et fait en sorte que notre mentalité soit adéquate. Mais nous ne parvenons pas à traduire cela sur le terrain, notamment parce que nous loupons beaucoup d’occasions ».

C’est peut-être la seule éclaircie dans la grisaille qui s’est abattue sur Sclessin. Durant la première demi-heure, les Rouches ont eu la mainmise sur le jeu et auraient pu prendre l’avance. « Nos soucis de finition ne sont pas nouveaux et durent depuis des années. Marquer en premier permet de faire douter l’adversaire et de le placer dans une sorte d’insécurité. Quand je vois comment les individualités de Louvain ont réussi à nous déstabiliser alors que nous étions bien en bloc, je suis déçu. Mais il faut se relever au plus vite, pour ne pas douter et réussir à enfin trouver la bonne carburation. Le groupe a envie, il l’a prouvé après la pause mais le troisième but a eu raison de nos intentions. Nous étions fatigués et nous n’avons jamais trouvé le moyen de puiser dans nos ressources ».