Un Standard encore catastrophique dans les deux rectangles

Humilié par Louvain (1-3), le Standard a manqué d’efficacité défensivement et offensivement et pointe à la 14e place du classement. Sans transferts, ce sera très compliqué…

Surclassé à Westerlo et humilié dimanche soir par Louvain, bloqué à 4 points sur 15, avec une petite unité d’avance seulement sur le duo composé d’Eupen et Seraing, le Standard a confirmé par l’absurde qu’il avait bien du souci à se faire et que rien à nouveau ne serait simple cette saison malgré un changement d’actionnaire qui tarde à produire ses effets. Car comme cela avait été le cas en terre campinoise, l’équipe liégeoise a, sans trop de surprise au final, affiché au grand jour toutes les lacunes répertoriées tout au long de la saison dernière, avec une incapacité chronique à faire la loi et à être efficace dans les deux rectangles.