Le covid a fait bondir les secondes sessions en secondaire

Trois pourcents. Trois petits pourcents de plus… Avec 15 % d’élèves en échec contre 12 % l’année précédente, la cuvée 2022 du passionnel CEB (certificat d’étude de base) ne restera pas dans les annales. Ou plutôt, si… puisque le résultat est historiquement bas : jamais en 10 ans le nombre d’insuccès n’a été aussi élevé. Sans compter que, comparée aux années pré-covid, la différence est encore plus marquée : à une exception près, entre 2012 et 2019, le taux de réussite tourne toujours autour des 90 %, contre 85 % aujourd’hui. « On ne peut pas s’empêcher de penser que la crise sanitaire constitue un début d’explication à cette situation », commentait fin juin la Direction des standards éducatifs et des évaluations de la Fédération Wallonie-Bruxelles.